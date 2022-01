O Sporting não foi além de um empate, a 4-4, no confronto com o HC Braga, em jogo da 15.ª jornada do campeonato nacional.Tratou-se de um jogo complicado para os leões na viagem ao Minho, já que a equipa de Paulo Freitas esteve sempre em desvantagem até ao empate aos 3-3, a nove minutos do fim, altura em que Ferran Font fez o seu terceiro golo na partida. Minutos depois, Gonzalo Romero faria o 4-3, para dar ao Sporting a liderança pela primeira vez na partida, situação que conseguiu manter até a 45 segundos do final do jogo, pois ainda havia tempo para Antonio Trabulo repor alguma justiça no resultado, ao fazer o 4-4.A equipa leonina somou o segundo empate no campeonato, para somar agora 32 pontos, estando a dois do FC Porto, que esta tarde defende a liderança na receção ao Turquel.