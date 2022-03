O Sporting confirmou esta quinta-feira o seu favoritismo, ao bater (5-2, após prolongamento) o Famalicense, qualificando-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal, que dará lugar a um emocionante dérbi, frente ao Benfica.A turma a militar na 2ª Divisão resistiu apenas 8 segundos até Alessandro Verona marcar o primeiro golo, seguindo-se o 2-0 para os leões por Toni Pérez.Só que a jogar em Famalicão, Nuno Silva reduziu perto do intervalo e João Candeias forçou o prolongamento, já perto do final.Só no prolongamento o Sporting se superiorizou, com mais um golo de Alessandro Verona e dois de Toni Pérez.