Sporting-Oliveirense, 3-2: Leão fica com o bronze

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting terminou a participação na Elite Cup no 3º lugar, depois de um triunfo por 3-2 diante da Oliveirense. A equipa de Paulo Pereira até chegou ao intervalo a vencer, mas dois golos de penálti apontados por Gonzalo Romero dariam o triunfo à formação de Alejandro Domínguez. O técnico argentino chegou esta temporada aos leões, depois da saída de Paulo Freitas que durante seis épocas orientou a equipa do Sporting. "Em linhas gerais, a equipa tentou fazer aquilo que andamos a trabalhar, o ADN que queremos instalar", disse o técnico argentino: "Estou satisfeito, mas há coisas a melhorar. Foram demasiados cartões azuis em três jogos". Sobre a entrada do sistema de revisão de vídeo, o técnico ex-Benfica deixou fortes elogios. "Foi o melhor que aconteceu ao hóquei nos últimos anos", atirou.