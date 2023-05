Sporting opera reviravolta e ganha em Barcelos após prolongamento

O Sporting ampliou esta quarta-feira a vantagem para dois jogos na eliminatória das meias-finais do playoff de apuramento de campeão de hóquei em patins. Os leões estiveram a perder por 2-0 em casa do OC Barcelos mas viriam a vencer, após prolongamento (2-3).Vieirinha e André Centeno abriram o ativo mas Alessandro Verona, João Souto e Nolito Romero operaram a reviravolta para os homens de Alejandro Domínguez.O 3º jogo da meia-final disputa-se no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, no domingo. Em caso de triunfo, os verde e brancos confirmam a presença na final da competição.