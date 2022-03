Na 22.ª jornada do campeonato nacional, o Sporting recebeu e venceu o Paço Arcos, por 6-3, e subiu ao segundo lugar, com mais um jogo do que o OC Barcelos.Ao intervalo, os leões perdiam no João Rocha por 3-2, mas operaram a reviravolta no segundo tempo. Com três golos, Ferran Font destacou-se na formação de Paulo Freitas, com Toni Pérez (2) e Alessandro Verona a fazerem os restantes golos. Já do lado do Paço de Arcos, Pedro Vaz, Diogo Alves e Filipe Fernandes marcaram no recinto leonino.O Sporting volta a entrar em ação no sábado, na receção à Sanjoanense.