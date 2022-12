Sporting passa a liderar o Campeonato

O Sporting venceu (3-2) na tarde deste domingo o OC Barcelos, subindo ao primeiro lugar da classificação do Campeonato, em jogo da 8.ª jornada.Os galos, treinados por Paulo Freitas (ex-Sporting) que regressou ao João Rocha, entraram muito bem na partida, com Luís Querido e Danilo Rampulla a colocarem os forasteiros a vencer ao intervalo (2-0).Mas no tempo complementar, os leões deram a volta ao marcador, com golos de Toni Perez, Ferrant Font e Matias Platero.