Sporting passa no reduto do Riba d'Ave

O Sporting continua com um calçendário apertado, mas este sábado deu uma boa resposta ao vencer (7-3) na deslocação ao recinto do Riba d'Ave, em jogo da 24.ª jornada do Campeonato e que vale o regresso ao 3.º lugar.





A turma da casa adiantou-se no marcador, por Facundo Bridge, mas a reação dos leões foi forte, com golos de Ferran Font e um bis de Alessandro Verona. Álvaro Morais e Gonzalo Romero fixaram o resultado ao intervalo (5-1), favorável aos leões.A segunda parte continuou animada, com o Sporting no controlo das operações. João Pedro reduziu, mas Gonçalo Nunes repôs a vantagem de 4 golos (6-2).Seguiu-se um golo para cada lado, novamente por Álvaro Morais e João Pedro.