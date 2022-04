O Sporting perdeu esta noite com o Barcelona por 4-1, na primeira jornada doGrupo B da nova Golden Cup, que se disputa no Riazor (Corunha) em Espanha.Os leões nunca conseguiram colocar em perigo o triunfo da equipa catalã, que chegou aos 3-0 por intermédio de Sergi Llorca, Pau Bargalló (2-0 ao intervalo) e Hélder Nunes, para depois Ferran Font fazer o golo de honra do Sporting (3-1). O Barcelona ainda faria o quarto tento, com bis de Pau Bargalló.O Sporting volta a jogar esta quarta-feira, diante dos franceses do Saint-Omer.