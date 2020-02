Sporting perde e diz adeus à Liga Europeia

O Sporting disse adeus esta noite à Liga Europeia, ficando assim impedido de defender o título conquistado a época passada no Pavilhão João Rocha.





Os leões sofreram uma pesada derrota em Itália, por 5-1, diante do Lodi, treinada pelo português Nuno Resende, tendo ainda visto o Reus derrotar, em França, o Quevert, pelo que é a equipa catalã a acompanhar os italianos nos quartos-de-final, no que ao Grupo A diz respeito, isto quando ainda falta uma jornada para terminar a fase de grupos.Na última ronda, o Sporting cumprirá calendário diante do Quevert, no dia 14 de março.Em relação às restantes equipas portuguesas, o Benfica, que derrotou o Herringen, por 4-3, vai ter de esperar pelo jogo deste domingo entre o Barcelona (já apurado) e o Sarzana para saber se fica também já apurado, sendo que Oliveirense e FC Porto já garantiram este sábado os quartos-de-final, ao derrotarem o Saint-Omer (5-4) e o Monza (3-2), respetivamente.