Sporting perde pela primeira vez no campeonato

O Sporting sofreu este domingo a sua primeira derrota no campeonato nacional, na visita ao terreno da Oliveirense, por 3-1, em jogo da 15.ª jornada.





Em Oliveira de Azeméis, os leões foram para o intervalo a perder por 1-0, com golo de pénalti convertido por Lucas Martínez. Alessandro Verona empatou para o líder da prova no arranque do segundo tempo, só que Lucas Martínez estava inspirado e fez mais dois golos, ambos na conversão de livres diretos.Com este resultado, o Sporting mantém a liderança com 33 pontos, mas poderá ser ultrapassado pelo surpreendente OC Barcelos, que tem 32 pontos e menos um jogo. Na próxima jornada há um Sporting-Benfica, no domingo.