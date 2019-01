Sporting perde terreno com empate em Barcelos

O Sporting não foi além de um empate na casa do Óquei de Barcelos (2-2), na 13º jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, e está agora no terceiro posto com 30 pontos, os mesmos do que o Benfica, que é 4º. Assim, os leões perdem terreno para o FC Porto, que ocupa o segundo posto, com 31, e para a líder Oliveirense, que soma 32.Os verdes e brancos estiveram em vantagem por duas ocasiões, com golos de Pedro Gil (8') e Ferrán Font (24'), mas foram sempre contrariados pela equipa da casa, com tentos de João Almeida (10') e Rubinho (40').Esta foi a segunda escorregadela consecutiva do Sporting no campeonato, já que na última jornada o Paço de Arcos surpreendeu a formação de Paulo Freitas no Pavilhão João Rocha com um triunfo por 7-5. Na próxima jornada... há dérbi frente ao Benfica.