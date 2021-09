Sporting procura bis na Taça Continental

O Sporting pode conquistar hoje (18h) a segunda Taça Continental da sua história. Os leões, vencedores da Liga Europeia, vão a Espanha defrontar o Lleida, vencedor da WS Europe Cup - antiga Taça CERS.

O Sporting arrancou a época com um 5º lugar na Elite Cup, classificação aquém do esperado depois da derrota inaugural nos ‘quartos’ frente à Oliveirense. "A Elite Cup faz parte do período de preparação e foi assim que foi encarada", lembrou o técnico Paulo Freitas. "Saímos com sensações muito boas e as expectativas são as melhores. Este é o primeiro grande objetivo e temos toda a convicção de que podemos ganhar", disse à Sporting TV.

Na Catalunha, os leões vão ter um duro teste frente ao 5º classificado da OK Liga da época passada. As dificuldades aumentam tendo em conta que a Taça Continental vai disputar-se num jogo único a realizar-se precisamente na casa do Lleida. "Vamos ser a equipa que costuma ser. Já conseguimos identificar algumas situações em que podemos causar problemas ao adversário", referiu o técnico que tenta repetir o êxito de 2019, quando os leões venceram o FC Porto.

De referir que este ano houve alteração nos moldes da prova. Nos últimos três anos, a Taça Continental foi disputada em final four, com os finalistas vencidos da Liga Europeia e WS Europeu Cup a juntarem-se aos vencedores das duas provas europeias. Em agosto, o FC Porto, vice-campeão europeu e inicialmente apurado para a final four, manifestou o desagrado pela mudança da World Skate Europe, considerando a decisão "incompreensível e inaceitável".