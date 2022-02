Sporting pronto para o clássico: «Todos querem jogar e ganhar um jogo destes»

O Pavilhão João Rocha acolhe este sábado o clássico entre Sporting e FC Porto, a contar para a 18.ª jornada do campeonato. Os leões ocupam o segundo lugar, a dois pontos do rival, com o técnico Paulo Freitas a dar a receita."É um grande clássico do desporto nacional. O FC Porto é uma grande equipa com a qual nos temos vindo a defrontar nos últimos tempos e percebemos quais as dificuldades que nos colocam. Portanto vai ser, presumo, um grande espectáculo de hóquei em patins, mas ainda não é um jogo decisivo nesta fase do campeonato, no início ainda da segunda volta e com um playoff ainda para disputar. Ainda assim, é sempre um clássico, um daqueles jogos que todos os intervenientes gostam de jogar e de ganhar", afirmou o treinador leonino, ao site do clube."O FC Porto tem uma matriz bem estruturada. São uma equipa muito intensa, com muita dinâmica e muita qualidade individual e com um processo ofensivo muito vertical. É uma equipa, que do ponto de vista defensivo, está ligeiramente diferente daquilo que conhecíamos da época passada, têm muitas entre-ajuda, baixam as suas linhas. Digamos que é um conjunto humilde no seu processo defensivo. Não haverá, portanto, grandes surpresas, mas acredito que possam acontecer", prosseguiu Paulo Freitas."Esta é uma equipa de causas, não de consequências. Passar a ser líder isolado, em caso de vitória, é uma consequência se atuarmos bem na causa que é o jogo. Se fizermos as coisas bem feitas e conquistarmos os três pontos, a nossa consequência será essa: passar a ser líderes. Quando entrarmos no jogo, não nos vamos preocupar com isso, não temos isso em mente. A única coisa que sabemos é que temos um grande adversário pela frente e queremos fazer as coisas bem feitas para conquistar os três pontos. No final essa será a consequência, sermos lideres", atirou.O encontro disputa-se este sábado às 15 horas no Pavilhão João Rocha.