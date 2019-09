Sporting recebe Sanjoanense

O Sporting recebe hoje, no Pavilhão João Rocha (16h00), a Sanjoanense, no jogo de apresentação aos sócios e inserido no Troféu Stromp.

"Será mais um teste para nós, mas claro que queremos que o Troféu Stromp fique em casa", sublinhou ao Jornal ‘Sporting’ Ferran Font.

Entretanto, o Benfica também vai fazendo jogos de pré-temporada e ontem bateu a equipa Os Limianos por 7-2, em jogo a contar para o Torneio Riba de Ave.

Estes são testes importantes para leões e águias tendo em vista a Elite Cup, em Portimão, no fim de semana seguinte.