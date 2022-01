Sporting regressa à competição com triunfo confortável

Em duelo a contar para a 14.ª jornada do campeonato nacional, o Sporting recebeu e venceu o Valongo, por 5-2, no regresso dos leões à competição: não jogavam desde 19 de dezembro.

O primeiro golo da partida pertenceu a Toni Pérez, que desviou com classe um remate de Ferran Font aos cinco minutos de jogo. A meio do primeiro tempo, Toni Pérez voltou a desviar com sucesso um remate de um colega de equipa, neste caso de Gonzalo Romero. A nove minutos do intervalo foi o próprio Nolito a fazer o 3-0, dando uma vantagem tranquila à formação comandada por Paulo Freitas. A quatro minutos do final da primeira parte, o Valongo de Edu Bosch reduz através de um livre direto cobrado por Facundo Navarro, levando o encontro para o intervalo com o Sporting na frente por 3-1.

No segundo tempo, o Valongo reduziu para 3-2 com um penálti convertido por Rafael Bessa, a 15 minutos do final do encontro. Mas logo de imediato surgiu a reação do Sporting, com Gonzalo Romero a fazer o 4-2, após uma recarga triunfante a uma livre direto falhado. A oito minutos do final, Romero volta a faturar no João Rocha e aumentou a vantagem leonina para 5-2, resultado que não mais se alterou.

Com este triunfo, os leões fazem 31 pontos e sobem ao segundo lugar do campeonato, a três pontos do líder FC Porto, que este domingo visita o terreno do OC Barcelos.

Na próxima jornada, o Sporting defronta o HC Braga no sábado, dia 15.

Consulte aqui a classificação da prova.