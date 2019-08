Sporting regressa aos treinos

O Sporting está apostado em conquistar os grandes objetivos da próxima época, tendo o seu plantel regressado ontem ao trabalho no Pavilhão João Rocha, para a realização dos habituais testes físicos e do primeiro treino de pré-temporada.





O treinador Paulo Freitas demonstra ambição. "Queremos lutar pela vitória, entrar nos momentos de decisão e conquistar títulos. Temos cinco possibilidades, sendo que duas delas resultam de termos sido campeões europeus, na Taça Intercontinental e na Continental, que é a primeira prova, e temos de estar preparados. Ainda para mais depois do esforço que a direção do Sporting fez para permitir ter esse momento de decisão em nossa casa", disse o técnico.Já o argentino Matias Platero quer ser um perfecionista. "Só pensamos em fazer tudo bem e avançar pouco a pouco. Temos ainda muito trabalho pela frente", salientou o defesa. Uma das missões é integrar os reforços, o italiano Alessandro Verona (ex-Lodi), Telmo Pinto (FC Porto) e João Souto (Turquel). Platero manifestou confiança. "São grandes jogadores e queremos integrá-los numa grande família. Aconteceu no ano passado e agora será igual", destacou o hoquista leonino.