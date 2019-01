Sporting segue em frente na Liga Europeia com reviravolta sobre Liceo

O Sporting assegurou este sábado o apuramento para os quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao receber e vencer o Liceo da Corunha, por 6-4, em jogo da quarta jornada do Grupo B.Num encontro disputado no Pavilhão João Rocha, que contou com a presença do presidente do clube, Frederico Varandas, a formação do treinador Paulo Freitas mostrou-se mais desorganizada do que na partida em Espanha (vitória por 4-1), e hoje só garantiu o triunfo na reta final do jogo, sem nunca ter tido o controlo absoluto e com o guarda-redes Ângelo Girão ao mais alto nível.O Sporting até teve uma entrada positiva no desafio e adiantou-se no marcador por Pedro Gil, aos seis minutos, num remate forte cruzado. Porém, o arranque não teve a sequência esperada. A equipa espanhola, orientada por Juan Copa, elevou o nível e conseguiu desmontar a 'teia leonina', acabando por igualar aos 14, por Josep Lamas.Os leões nunca mais demonstraram a mesma coesão defensiva e isso deu azo ao crescimento do Liceo, expresso nos golos de Eduard Lamas (20) e Carlo di Benedetto (24). Sem conseguir travar a maior simplicidade do adversário, o Sporting foi ainda assim capaz de despertar e reduziu antes do intervalo para 3-2, por João Pinto, no derradeiro minuto.Apesar de uma menor consistência defensiva, a entrega e a eficácia leoninas subiram exponencialmente no segundo tempo e culminaram na ansiada reviravolta. Raul Marín lançou a reação, ao recuperar a bola e assinar o empate a três golos aos 33 minutos, enquanto Girão ia evitando nessa fase novos dissabores nos contra-ataques do Liceo.Os golos de Pedro Gil (36) e Raul Marín (42) sentenciaram o rumo de uma partida muito emotiva e decisiva para as contas do Sporting. O Liceo ainda foi capaz de assustar, ao reduzir para 5-4, por Eduard Lamas, mas João Pinto, a dois minutos do fim, arrumou a questão com o 6-4 final, num remate certeiro junto da baliza espanhola.Com esta vitória, sofrida e igualmente justa, o Sporting passou a somar 12 pontos em quatro jogos e carimbou a passagem aos quartos de final da Liga Europeia.Ao intervalo: 2-3.Marcadores:1-0, Pedro Gil, 06 minutos.1-1, Josep Lamas, 14.1-2, Eduard Lamas, 20.1-3, Carlo di Benedetto, 24.2-3, João Pinto, 25.3-3, Raul Marín, 33.4-3, Pedro Gil, 36.5-3, Raul Marín, 42 (grande penalidade).5-4, Eduard Lamas, 42.6-4, João Pinto, 48.Sob arbitragem dos italianos Filippo Front e Franco Ferrari, as equipas alinharam:: Ângelo Girão, Henrique Magalhães, Toni Pérez, Matias Platero e Pedro Gil. Jogaram ainda, Ferran Font, Caio, João Pinto e Raul Marin.Treinador: Paulo Freitas.: Xavier Malian, Eduard Lamas, David Torres, Carlo di Benedetto e Sergio Miras. Jogaram ainda, Josep Lamas, Marc Coy, Martin Payero.Treinador: Juan Copa.Disciplina: Nada a assinalar.Assistência: 1.767 espectadores.