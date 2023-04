Sporting sela 2.º lugar com hat trick de Romero frente ao Murches

Depois de na véspera o Benfica ter confirmado o primeiro lugar da fase regular, Sporting, OC Barcelos e FC Porto responderam com vitórias expressivas na penúltima jornada do campeonato, onde as oito equipas que vão disputar o playoff do título já estão definidas. Os leões 'vingaram' o empate consentido na primeira volta e foram ontem vencer ao pavilhão do Murches, por 7-2, com Nolito Romero inspirado com três golos.





"Conseguimos, através do nosso jogo e da nossa defesa, tornar a partida tranquila", enalteceu Alejandro Domínguez, que viu o jovem Filipe Martins (18 anos) marcar no triunfo que garante o 2.º lugar.No Dragão Arena, Gonçalo Alves destacou-se com um hat trick na goleada do FC Porto ao Paço de Arcos (5-2), e o OC Barcelos não vacilou na receção ao Famalicense (4-1). A fase regular da prova acaba na terça-feira.