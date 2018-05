O Benfica-Sporting de amanhã, na Luz (15h00), a contar para a 24.ª jornada e que pode decidir muita coisa quanto ao título nacional, não vai contar com adeptos do Sporting. Pelo menos em grande número. Segundo o nosso jornal apurou, o clube de Alvalade só vai ter à sua disposição 20 convites, ao contrário dos 10 por cento de bilhetes que tinha direito, de acordo com o artigo 74 do regulamento geral do hóquei em patins.

O Pavilhão Fidelidade, na Luz, onde joga a equipa, tem capacidade para 2.400 espectadores, pelo que ao Sporting caberiam 240. Acontece que os leões solicitaram os ingressos fora do prazo – cinco dias em vez dos dez –, situação que as águias levaram à risca.

Continuar a ler

"O Benfica não está em incumprimento, mas houve pouca vontade da parte do clube em ceder os 10 por cento dos bilhetes", lamentou uma fonte do Sporting. O dérbi de amanhã acontece com o Sporting a visitar a Luz na liderança, com um ponto de vantagem para o Benfica e o FC Porto. "Temos noção que a nossa derrota abre as portas do campeonato ao Benfica. Sabemos que vai estar casa cheia, mas o que nos importa é aquilo que acontece dentro da pista e vamos fazer de tudo para trazermos um resultado positivo", referiu ao site dos leões o guarda-redes André Girão. "Estamos determinados naquilo que temos para fazer, com total ambição de vencer esta partida", destacou Valter Neves, à BTV.

Autor: Ana Paula Marques