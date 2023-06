Sporting sob pressão

A empolgante final do playoff do Campeonato prossegue hoje (15h) no João Rocha, com a pressão do lado do Sporting, depois de perder na Luz o jogo 1, muito disputado e só resolvido no prolongamento.

Em declarações ao site do Sporting, o treinador dos leões, Alejandro Domínguez, só pensa na vitória: "É vital para igualar a final porque, se não conseguirmos ganhar, o cenário fica muito a favor do Benfica."

Carlos Nicolía, avançado do Benfica, também acredita: "Somos cinco contra cinco. Temos de ir lá para ganhar."