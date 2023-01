Sporting sofre empate inesperado

O Sporting voltou a escorregar no campeonato nacional, ao empatar esta noite com o Murches, por 5-5, em jogo da 12.ª jornada do campeonato nacional.Se o empate na jornada anterior, em Tomar, já tinha sido penoso, pior foi o desta noite, já que a equipa de Cascais é primodivisionária e última classificada da tabela.Os leões chegaram ao intervalo com um resultado (4-1) que em nada previa que tudo fosse diferente na segunda parte, mas a verdade é o que Murches não se deixou intimidar, chegando ao 4-4.O Sporting fez depois o 5-4 a nove minutos do fim do encontro pçor Alessandro Verona, para depois João Maló fazer o golo que daria o 5-5 final.