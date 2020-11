Sporting sofre mas vence o HC Braga

O Sporting sofreu e muito para bater esta noite no Pavilhão João Rocha o HC Braga, por 4-3, em jogo em atraso da sexta jornada do campeonato nacional.





Os leões correram quase sempre atrás do resultado e só a cinco minutos do final conseguiram desbloquear a equipa minhota, quando Nolito fez o 3-3 e depois Romero o 4-3, resultado com que viria a terminar o encontro.Com esta vitória, os leões ascenceram à liderança do campeonato nacional, com 23 pontos.