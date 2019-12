Sporting sofre para derrotar o Valongo

O Sporting foi ao sempre complicado reduto do Valongo arrancar um triunfo complicado, por 3-2, em jogo da 10.ª jornada do campeonato nacional.





Os leões chegaram ao intervalo a perder por 1-0, conseguindo depois dar a volta ao marcador, e com isso colarem-se ao Benfica na liderança do campeonato, ambos com 25 pontos.