Sporting sofre para ganhar na Marinha Grande

O Sporting registou este sábado uma complicada vitória na visita ao terreno do Marinhense, por 5-4, em duelo da 8.ª jornada do campeonato nacional.





Na Marinha Grande, a equipa da casa foi para o intervalo na frente por 2-1, fruto dos golos de Carmona e Luís Sílva, com João Souto a marcar para os leões. No segundo tempo, Verona fez o empate (2-2) para o campeão nacional e, pouco depois, Romero colocou o Sporting pela primeira vez na frente (3-2). Carmona bisaria e colocaria tudo de novo empatado (3-3), Ferran Font respondeu para os leões (4-3), só que Luís Silva mostrou que o Marinhense queria pontuar (4-4). A seis minutos do fim, João Souto fez o 5-4 final e deu a vitória suada para a formação leonina.