Sporting sofre para resgatar o empate em Barcelos

O Sporting sofreu, mas conseguiu sair do Minho com um ponto, após empate (5-5) frente ao OC Barcelos. Os leões continuam assim no 2º lugar com mais um ponto do que os barcelenses.O OC Barcelos entrou melhor no seu reduto, onde continua sem perder neste campeonato. O capitão Luís Querido fez 1-0, mas Gonzalo Romero e João Souto deram a volta ao resultado pouco depois. Miguel Rocha fez o 2-2, com Ferran Font a deixar os leões de novo na frente, numa bela recarga a um primeiro livre direto.Na 2ª parte, a equipa de Paulo Freitas, antigo treinador do Sporting, mostrou que tem nas bolas paradas uma das suas melhores armas. Luís Querido marcou dois penáltis e um livre direto e deixou o OC Barcelos a vencer por 5-3, a 15 minutos do fim.O Sporting reagiu rapidamente através de Ferran Font e Alessandro Verona, conseguindo manter assim a vantagem no campeonato para o OC Barcelos.O resultado acaba por ser amargo para a equipa da casa, tendo em conta que desperdiçou uma vantagem de dois golos. Num espaço de 14 dias, O OC Barcelos venceu FC Porto e Benfica, e conseguiu travar ainda o Sporting, mostrando mais uma vez que tem condições para lutar pelo título