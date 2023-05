Sporting sofre para vencer o Sp. Tomar

O Sporting sofreu para vencer o Sp. Tomar, numa reedição da final da Taça de Portugal. A equipa de Alejandro Domínguez venceu por 6-4 no jogo 1 dos quartos-de-final do playoff.Nolito Romero fez o primeiro na marcação de penálti, mas Filipe Almeida levou o jogo empatado para o intervalo. Na 2ª parte, Nolito bisou de livre direto, com Henrique Magalhãs a aumentar para 3-1. Quando se pensava que o Sporting poderia dilatar o marcador e resolver o jogo, eis que Tomás Moreira bisou de livre direto (3-3).Souto voltou a deixar os leões na frente, mas Ivo Silva fez o empate a quatro golos poucos segundos depois. Na reta final, Verona e novamente João Souto, na marcação de um livre direito, fecharam o resultado.No domingo (16h), em caso de vitória em Tomar, o Sporting sela o apuramento para as meias-finais.