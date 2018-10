Sporting sofre para vencer Sp. Tomar

O Sporting teve de sofrer para levar de vencido o Sp. Tomar. Em jogo da terceira jornada do campeonato nacional, os leões bateram no Pavilhão João Rocha a sua filial n.º1 por 1-0.Apesar do resultado magro, atípico no hóquei em patins, o Sporting teve várias oportunidades de golo, mas Diogo Alves, guardião tomarense, rubricou uma grande exibição e fechou os caminhos da baliza. João Pinto, capitão leonino, foi o único jogador a fazer o golo aos 23'.No último minuto, o Sp. Tomar podia ter empatado por João Candeias, mas o avançado tomarense falhou o livre direto. No último segundo, Toni Pérez também não conseguiu bater Diogo Alves num livre direto a castigar a 10.ª falta da equipa de Jorge Godinho.O Sporting soma agora sete pontos e ocupa o 2.º lugar em igualdade pontual com o Benfica. O Sp. Tomar segue na 11.ª posição com três pontos.