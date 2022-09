Sporting termina Elite Cup em 3.º lugar após vitória frente à Oliveirense

O Sporting assegurou o último lugar do pódio da Elite Cup ao bater a Oliveirense por 3-2. Os leões até marcaram primeiro por intermédio de João Almeida, mas permitiram a cambalhota no marcador através de Lucas Martínez e Marc Torra.Na 2ª parte, e com o cansaço acumulado dos dias anteriores a sentir-se em campo, valeram os dois penáltis convertidos por Gonzalo Romero. O Sporting despede-se a Elite Cup com um 3º lugar.