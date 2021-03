Sporting triunfa em casa do HC Braga e sobe ao terceiro lugar

O Sporting venceu esta quarta-feira (4-0) em casa do HC Braga, num jogo em atraso da 19.ª jornada do campeonato. Os leões sobem assim ao terceiro lugar, com 47 pontos, e estão a sete do Óquei de Barcelos (2.º), embora tenha menos dois jogos disputados.





Depois do empate caseiro frente ao Valongo no último encontro, o Sporting entrou determinado em regressar às vitórias e inaugurou o marcador aos 12 minutos, por intermédio de Pedro Gil. A incerteza no resultado manteve-se até bem perto do final, mas nos últimos cinco minutos a turma de Alvalade sentenciou o encontro graças aos golos de Gonzalo Romero, Ferran Font e Telmo Pinto.