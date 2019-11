Sporting tropeça em casa da Sanjoanense

Não há duas sem três. Depois dos deslizes de Benfica e FC Porto, também o Sporting acabou por marcar passo no campeonato nacional de hóquei em patins, ao empatar a dois golos na deslocação ao reduto da Sanjoanense.





A jogar perante uma equipa que à partida para esta partida era 11.ª, com 3 pontos, a turma leonina até entrou a vencer, graças a um golo João Souto aos 11', mas acabou surpreendida pela reação contrária, com João Lima (25') e Alex Mount (44') a conseguirem uma reviravolta surpresa. A situação estava complicada, com o leão em desvantagem, mas Pedro Gil surgiria na altura certa para impedir uma surpresa maior, empatando a partida a cinco minutos do final.Contas feitas, o Sporting chega aos 13 pontos e desce ao quarto posto, por troca com o OC Barcelos, ao passo que a Sanjoanense cai para a zona de despromoção, agora com 4 pontos.