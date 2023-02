Sporting tropeça em Oliveira de Azeméis

O Sporting tropeçou este domingo em Oliveira de Azeméis, ao não conseguir melhor que um empate (1-1) frente à turma local, na 19.ª jornada do Campeonato.Em jogo entre dois candidatos ao título, Franco Platero abriu o ativo para a Oliveirense, ainda não decorriam 3 minutos, levando a vantagem até ao intervalo.Na segunda parte, os leões reagiram, com Ferran Font a empatar a meio do tempo complementar, mas sem conseguir aproveitar a superioridade numérica depois de dois cartões azuis a Franco Platero.Os leões mantêm o segundo lugar na classificação, liderada pelo Benfica, mas dependentes do desfecho da visita do FC Porto a Barcelos.