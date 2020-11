Sporting-Valongo adiado

O Sporting-Valongo previsto para esta sexta-feira (20h30) no Pavilhão João Rocha no adiado, uma vez que os visitantes encontram-se em isolamento profiláctico.





Segundo os valonguenses, a decisão partiu da Direção-Geral de Saúde, após a receção ao Benfica na passada jornada. Recorde-se que as águias, que golearam o Valongo por 8-2, enfrentam um surto no plantel de Alejandro Domínguez, que contabiliza já seis casos positivos, com a equipa em isolamento.Desta forma, a 10.ª jornada prossegue no sábado com dois jogos: Oliveirense-Turquel (11h00) e Riba d'Ave-Juv. Viana (11h00). O Sp. Tomar-FC Porto e HC Tigres-HC Braga disputam-se no domingo. Já o Benfica-Famalicense e Sanjoanense-OC Barcelos já tinham sido adiados devido à deteção de casos positivos.