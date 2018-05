Continuar a ler

Ferran Font, João Pinto, Vítor Hugo e Ricardo Oliveira, todos com 2 golos cada, fecharam a contagem, enquanto Nelson Ribeiro e Tiago Gouveia fizeram os golos de honra da equipa da Linha.





O Sporting, que aproveitou o empate (7-7) entre FC Porto e Benfica no Dragão Caixa, assumiu a liderança do Campeonato, ao golear esta tarde o Paço de Arcos, por 13-2, em jogo da 23.ª ronda, que não contou com a presença de Bruno de Carvalho e teve apenas 458 espectadores.Toni Perez abriu o ativo cedo, abrindo caminho para uma boa exibição individual, com 5 golos, e uma vitória fácil dos leões, que ao intervalo já ganhavam por 6-0.

Autor: Alexandre Reis