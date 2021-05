Sporting vence em Barcelos e está na final do playoff

O Sporting apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais do playoff do campeonato nacional, ao vencer no terreno do OC Barcelos, por 3-2, fechando a eliminatória por 3-0. Os leões ficam agora à espera do desfecho da série entre Benfica e FC Porto.





Em Barcelos, Matías Platero inaugurou o marcador para os leões aos 13 minutos, naquele que foi o único golo da primeira parte. No segundo tempo, Toni Pérez entrou em grande estilo, dilatando a vantagem do Sporting nos instantes iniciais da etapa complementar com dois golos de rajada. A equipa da casa reagiu a 13 minutos do final, com Luís Querido a reduzir para 3-1 e, pouco depois, o hoquista bisou e ameaçou o triunfo sportinguista nos instantes finais, só que a vitória foi mesmo para os leões.A final do playoff do campeonato tem início marcado para 6 de junho, numa eliminatória que será novamente decidida à melhor de cinco partidas.