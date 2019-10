Sporting vence em casa do Paço de Arcos e segue na frente

O Sporting manteve o seu percurso 100% vitorioso no campeonato nacional de hóquei em patins, graças a uma vitória por 4-2 na visita ao reduto do Paço de Arcos. Diante de uma equipa que até ao momento só tinha desaires, o Sporting demorou a fazer diferenças, mas assim que marcou o primeiro... embalou para a vitória.





João Souto (31'), Pedro Gil (32'), Gonzalo Romero (32') e Alessandro Verona (40') marcaram para a turma leonina, que depois ainda viu os da casa reduzirem e darem alguma emoção ao encontro, com dois golos de Rafa Lourenço já no último minuto.Com este resultado, o Sporting segue com 9 pontos no topo da tabela, os mesmos que o Benfica e mais 2 do que o FC Porto e 3 do que a Oliveirense.