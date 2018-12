Sporting vence em Espanha e mantém-se invicto na Liga Europeia

O Sporting venceu este sábado por 4-1 em casa dos espanhóis do Liceo da Corunha e manteve a liderança invicta do Grupo B da Liga Europeia de hóquei em patins, concluída a terceira jornada.O Liceo chegou à vantagem a seis minutos do intervalo, por Carlo di Benadetto, mas os 'leões' puxaram dos galões de líderes e inverteram a tendência com golos de Toni Perez (27 minutos), Raul Marin (35 e 40)) e Ferran Font (49).Concluída a primeira volta, e depois de todas as equipas se terem defrontado, o Sporting lidera com nove pontos, seguido dos italianos do Forte dei Marmi, com seis, do Liceo, com três, e dos alemães do Herringen, com zero.Esta foi a última jornada da Liga Europeia disputada em 2018, uma vez que a quarta jornada só será disputada em 19 de janeiro de 2019, quando o Sporting receber o Liceo.