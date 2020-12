Sporting vence em Tomar e segue na liderança do campeonato

O Sporting foi vencer esta terça-feira ao terreno do Sp. Tomar, por 4-1, em partida a contar para a 12.ª jornada do campeonato nacional. Os leões seguem na liderança, com 29 pontos.





Com três golos, o argentino Gonzalo Romero foi o destaque da partida. João Souto também marcou pelo Sporting. Do lado da equipa da casa, Hernâni Diniz foi o autor do golo.Também o FC Porto registou uma vitória tranquila na visita ao HC Tigres, por 8-4. Mena, Rafa Costa e Reinaldo García bisaram. Gonçalo Alves e Di Benedetto também faturaram pelos dragões, que seguem no 4.º posto.Já a Oliveirense foi surpreendida na receção ao OC Barcelos, tendo perdido por 7-4. O Valongo bateu o Riba d'Ave, por 4-1.