Sporting vence em Valongo

O Sporting venceu esta sexta-feira o Valongo, por 7-3, em jogo em atraso da 23.ª jornada do campeonato nacional. Com este triunfo, os leões seguem no terceiro lugar, agora com 59 pontos, a um ponto do OC Barcelos (2º). Fica a faltar apenas um encontro para o final da fase regular da prova, antes de se iniciarem os playoffs.





Em Valongo, a equipa de Paulo Freitas foi para o intervalo na frente por 3-1, mas começou o jogo a perder, com um golo de Diogo Barata, só que Toni Pérez (dois golos) e João Souto operaram a reviravolta até ao descanso.No segundo tempo, Ferran Font dilatou o resultado para 4-1, com Guilherme Silva a reduzir pouco depois (4-2). O Sporting não tremeu e chegou rapidamente aos 6-2, com mais dois tiros certeiros de Ferran Font. Numa partida com muitos golos, Guilherme Silva voltou a reduzir para o Valongo (6-3), Ferran Font voltou a brilhar com o seu quarto golo (7-3) e Guilherme Silva fez o resultado final em 7-4. O Valongo segue no 7.º lugar.