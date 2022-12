Sporting vence em Viana do Castelo

O Sporting venceu na tarde desta quinta-feira em Viana do Castelo, ao bater (8-4) a Juventude no duelo da 9.ª jornada do Campeonato.Os leões alicerçaram o triunfo ainda na primeira parte. Chegaram aos 5-0 e foram para o intervalo a ganhar por 7-2.Com uma margem confortável, o Sporting controlou na segunda parte. Ferran Font destacou-se pelos leões, com 4 golos.