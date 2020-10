Sporting vence Famalicense

O Sporting bateu este domingo o Famalicense, por 10-2, em partida da 4.ª jornada do campeonato nacional.





No Pavilhão João Rocha, João Souto e Toni Pérez destacaram-se com três golos cada. Telmo Pinto, Gonçalo Nunes, Alvarinho e Gonzalo Romero fizeram os restantes golos leoninos. Do lado dos visitantes marcaram Nuno Silva e Renato Castanheira.