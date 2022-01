O Sporting venceu (5-4) a Oliveirense, em jogo da 16.ª jornada do campeonato. Com este resultado, e tendo em conta o desaire do OC Barcelos em casa do Turquel, os leões sobem ao segundo lugar, a dois pontos do FC Porto.Quanto ao jogo, o triunfo da turma de Alvalade só virou certeza nos minutos finais, isto porque o equilíbrio foi a nota dominante durante todo o encontro. Basta assinalar que o Sporting esteve a perder por 3-4, o que significa que tiveram de marcar três golos na reta final para bater uma Oliveirense que vendeu cara a derrota.Os leões beneficiaram dos golos de Gonzalo Romero (3), João Souto (2) e Alessandro Verona, sendo que a Oliveirense esteve na luta graças aos tiros certeiros de Nuno Araújo (2), Tomás Pereira e Platero.