O Sporting foi ao reduto do Parede vencer por 4-1, em jogo da 11.ª jornada do campeonato nacional.Os leões chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Alessandro Verona e Toni Perez. No reatar da partida, a equipa da linha do Estoril deu réplica, reduzindo para 1-2 por Ricardo Lopes.Mas a equipa de Alvadale, com outros argumentos, acabou por confirmar o favoritismo com o 4-1, com golos de Toni Perez e João Souto.Com esta vitória, os leões sobem ao segundo lugar do campeonato, com 28 pontos, menos dois que o líder, o FC Porto.