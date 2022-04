Sporting vence Parede no Campeonato

O Sporting não teve problemas de maior na receção ao Parede, ganhando de forma clara (9-6), resultado que permite recuperar o segundo lugar, por troca com o Benfica, e manter a perseguição ao líder FC Porto.A turma da Linha de Cascais inaugurou o marcador e deu boa luta até ao intervalo, apesar dos leões chegarem na frente (3-2), mas o tempo complementar foi todo dos anfitriões, que sentenciaram o jogo com um parcial de 5-0 (8-2).Ferran Font (4 golos) e Henrique Magalhães (2) destacaram-se no ataque do Sporting.