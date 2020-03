Sporting vence Sanjoanense

O Sporting venceu a Sanjoanense este sábado por 4-3 no Pavilhão João Rocha, no jogo que abriu a 19.ª jornada do campeonato nacional.





Matías Platero bisou para os leões, Pedro Gil e Alessandro Verona também marcaram. No conjunto de São João Madeira, valeram os tentos de Tiago Almeida, Pedro Cerqueira e Hugo Santos.O resultado permite ao Sporting atingir os 46 pontos, os mesmos que o Benfica, que recebe este sábado o HC Braga às 18 horas.