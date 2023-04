Sporting vence Sp. Tomar com hat-trick de Toni Pérez

O Sporting venceu na receção ao Sp. Tomar por 8-6 e segue no 2º lugar da fase regular do campeonato nacional, a duas jornadas do fim da fase regular.No Pavilhão João Rocha, os leões entraram melhor e conseguiram uma vantagem de 2-0 e 3-1, mas o Sp. Tomar conseguiu reagir, conseguindo o empate a 3-3. A fechar a 1ª parte, Toni Pérez fez o 4-3.Na 2ª parte, o Sporting aproveitou o maior desgaste físico da equipa de Nuno Lopes para conseguir um resultado mais volumoso (8-4). Perto do fim, a equipa ribatejana ainda marcou por mais duas vezes. Toni Pérez (3), Gonzalo Romero (2), João Souto, Henrique Magalhães e Ferran Font fizeram os golos do Sporting. Pelo Sp. Tomar marcaram Tomás Moreira (3), Lucas Honório (2) e Franco Ferruccio.Nota para a ausência de Ângelo Girão. O guarda-redes do Sporting cumpriu o primeiro de cinco jogos de suspensão devido à agressão a Lucas Ordoñez, avançado do Benfica. Zé Diogo, habitual suplente, mostrou-se a bom nível.O Sporting ocupa o 2º lugar com 58 pontos, o Sp. Tomar é 7.º com 36. Se terminarem a fase regular nestas posições, as duas equipas voltam a encontrar-se nos quartos-de-final do playoff de apuramento de campeão.