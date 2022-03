Sporting vence Turquel

O Sporting mantém o terceiro lugar no campeonato nacional, depois de bater esta tarde o Turquel por 8-3 em jogo da 20.ª jornada.Com os três pontos somados, os leões evitaram assim serem ultrapassados pelo Benfica, que momentos antes tinha batido o FC Porto na Luz por 4-1.Ferran Font, com três golos, destacou-se na goleada leonina, seguido de Toni Perez (2), enquanto Alessandro Verona, Matias Platero e João Souto marcaram um golo cada. Já Tiago Silva, Vasco Luís e Tiago Mateus foram os autores dos golos do Turquel.O campeonato é comandado pelo FC Porto (49 pts), seguido do OB Barcelos (48), Sporting (44) e Benfica (43, com menos um jogo).