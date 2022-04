Sportinguista Gonzalo Romero desmaiou no jogo frente ao OC Barcelos

O jogador do Sporting Gonzalo Romero desmaiou durante a partida com o OC Barcelos a contar para a Gold Cup após ver a bola embater-lhe na cara. Os leões garantem que o hoquista "está consciente"."Gonzalo Romero encontra-se bem, depois de ter sido obrigado a abandonar o encontro entre o OC Barcelos e o Sporting a contar para as meias-finais da Golden Cup. Gonzalo Romero desmaiou, após levar com uma bola na cara, mas foi devidamente assistido com o protocolo de urgência e emergência e está consciente, tendo apenas um golpe na face", pode ler-se no comunicado publicado pelos leões.