Stuart Massamá perde e deixa Liga Europeia feminina sem equipas portuguesas

O Stuart Massamá foi esta quinta-feira goleado pelas espanholas do Palau i Plegamans, por 9-2, nos quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins feminino, e coloca assim um ponto final na participação das equipas portuguesas na prova.

Antes do Stuart Massamá, já Benfica e Campo de Ourique tinham perdido, com o Voltregà e com o Gijón, respetivamente, falhando o acesso às meias-finais da competição.

Com esta vitória o Palau i Plegamans disputa no sábado a meia-final com o Gijón, numa partida que se realiza às 16:30. Na outra meia-final encontram-se Voltregà e Manleu, às 14:00, numa fase só com equipas espanholas.

A final realiza-se no domingo, às 11:00.

QUARTOS DE FINAL:



- Quinta-feira, 27 mai:



Jogo 1: Gijón, Esp - Campo de Ourique, Por, 7-2



Jogo 2: Cerdanyola, Esp - Manleu, Esp, 4-4 (4-7 ap)



Jogo 3: Benfica, Por - Voltregà, Esp, 2-3





Jogo 4: Stuart Massamá, Por - Palau i Plegamans, Esp, 2-9- Sábado, 29 mai:Jogo 5: Voltregà, Esp - Manleu, Esp, 14:00Jogo 6: Gijón, Esp - Palau i Plegamans, Esp, 16:30- Domingo, 30 mai:Vencedor Jogo 5 - Vencedor Jogo 6, 11:00