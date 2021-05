Stuart Massamá quer surpreender no hóquei em patins feminino e afastar campeãs espanholas

O treinador da equipa de hóquei em patins do Stuart Massamá, José Agulhas, quer surpreender as campeãs espanholas, o Palau i Plegamans, no embate dos quartos de final e carimbar o passaporte para as meias-finais da Liga Europeia feminina.

Em declarações à agência Lusa, José Agulhas relembrou que nesta fase que o mundo vive, devido ao contexto da pandemia de covid-19, as surpresas no desporto têm acontecido com alguma frequência, motivo pelo qual o Stuart Massamá empurra a responsabilidade para o lado espanhol.

"Sem dúvida nenhuma que elas têm mais a perder. Tendo em conta o que tem acontecido no desporto, têm havido algumas surpresas. Queremos jogar com isso. É um jogo, é a eliminar, tudo pode acontecer. Basta estarmos num dia excelente e elas estarem num dia menos feliz. Uma coisa é certa, para nos ganharem têm de ser superiores a nós. Conhecemos bastante bem o adversário e é sem dúvida uma equipa que é uma referência", disse.

Nesta final a oito, onde entram também o Benfica e o Campo de Ourique, o Stuart Massamá irá medir forças esta quinta-feira com o Palau i Plegamans, campeão de Espanha. Um adversário de respeito para este emblema que completa oito anos de vida a 26 de julho.

"Temos noção da dificuldade. Temos uma equipa jovem. O Palau, que joga em casa, tem jogadoras da seleção espanhola, que estão habituadas a estes ambientes e isso é motivante. Vamos defrontar as melhores atletas mundiais. Desportivamente temos noção das dificuldades", realçou.

José Agulhas não tem dúvidas que se lhe dessem a possibilidade de retirar uma jogadora do Palau i Plegamans, a escolha cairia em Aina Florenza.

"Apesar dos 19 anos (completa 19 anos a 18 de setembro) é a melhor marcadora da equipa e uma desequilibradora. Tem uma excelente patinagem. Seria ela que escolhia", afiançou.

A equipa do Stuart Massamá viaja na manhã desta quarta-feira para Espanha. À tarde fará treino de adaptação à pista do Pavilhão Municipal dos desportos Maria Victor, na cidade de Palau-Solità, na Catalunha, e na quinta-feira, dia 27, defrontará o Palau i Plegamans em jogo da final a oito da Liga Europeia de hóquei em patins feminino, que contará com público nas bancadas.