Stuart Massamá vence Vordemwald na Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins

O Stuart Massamá venceu este sábado as suíças do Vordemwald, por 1-0, e somou a primeira vitória no Grupo D da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins.

Um golo de Inês Baudoin, aos dois minutos da segunda parte, bastou para a equipa portuguesa vencer no Pavilhão Prof. João Campelo, em Massamá, e colocar-se em posição de apuramento.

A formação do concelho de Sintra, orientada por Tânia Freire, até podia ter marcado mais, mas Marta Marujo acertou nos postes, de penálti, ainda assim recuperando da derrota no primeiro jogo, ante o Palau Plegamans (7-0).

Contas feitas, o Palau soma seis pontos, contra três das portuguesas, enquanto as suíças ainda não pontuaram. O próximo jogo do Stuart na 'Champions' é em casa do Vordemwald, em 10 de fevereiro.